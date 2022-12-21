С 22 по 24 декабря в Красноярске пройдёт чемпионат России – 2023 по фигурному катанию. Для отечественных фигуристов, отстранённых от участия в международных турнирах, этот турнир станет главным стартом сезона.



В трёх видах фигуристы Камила Валиева, Марк Кондратюк и пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов будут защищать титул, в танцах на льду определится новый чемпион.



Расписание чемпионата России — 2023 по фигурному катанию (время московское)



22 декабря



10:00. Танцы на льду, ритм-танец.

12:30. Мужчины, короткая программа.

16:00. Пары, короткая программа.



23 декабря



9:30. Танцы на льду, произвольный танец.

12:15. Мужчины, произвольная программа.

15:25. Женщины, короткая программа.



24 декабря



12:30. Пары, произвольная программа.

15:00. Женщины, произвольная программа.