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Роднина: тяжело назвать фаворита ЧР, но по всем титулам и катанию это Валиева

Роднина: тяжело назвать фаворита ЧР, но по всем титулам и катанию это Валиева
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Депутат Госдумы РФ, трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина назвала фаворита женских соревнований на чемпионате России по фигурному катанию, который стартует в Красноярске 22 декабря.

«Не знаю, буду ли смотреть чемпионат России. Всё будет зависеть от моего расписания. Я пока ещё работающий человек. Мне тяжело назвать фаворита, но, если брать по всем достижениям, титулам и катанию, — это Валиева. Один из главных фаворитов. Но в спорте может как ошибиться фаворит, так и замечательным образом откататься аутсайдер. Поэтому нельзя быть наперёд уверенным в чём-то.

С точки зрения зрелищности турнира отсутствие Коляды — потеря, для каких-то будущих результатов – нет. Если у нас год выпадает без международных стартов, то лучше поберечь своё здоровье. Он правильно поступил», — приводит слова Родниной Metaratings.

Короткую программу фигуристки покажут в пятницу, 23 декабря. Соревнования начнутся в 15:25 по московскому времени.

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