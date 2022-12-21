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Бестемьянова: Валиева — фаворит ЧР? Насколько знаю, Трусова набирает хорошую форму

Бестемьянова: Валиева — фаворит ЧР? Насколько знаю, Трусова набирает хорошую форму
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась ожиданиями от чемпионата России по фигурному катанию, который стартует 22 декабря в Красноярске.

«Хочется, конечно, всех увидеть: кто и какую форму набрал. В любом случае это будет интересный старт. Валиева — фаворит ЧР? Валиева, скорее всего, будет в ещё лучшей форме по сравнению с прыжковым турниром. А ещё, насколько я знаю, Трусова набирает хорошую форму. Акатьева, Самоделкина тоже будут претендовать на высокие места. В мужских соревнованиях тоже ожидается интересная борьба. У нас много сильных ребят. Отсутствие Коляды? Ну, снялся и снялся.

Высокие призовые действительно могут стать хорошей мотивацией на чемпионате России, но ребята в любом случае хорошие катальщики — они будут состязаться и бороться до конца», — сказала Бестемьянова Metaratings.

Чемпионат России начинается завтра, 22 декабря, в 10:00 по московскому времени. Фигуристки покажут короткую программу в пятницу, 23 декабря.

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