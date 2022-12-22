Багин: возможно, на чемпионате России оценивают строже, чем на Гран-при

Российский танцевальный дуэт Софья Тютюнина и Андрей Багин высказались по поводу четвёртого места в ритм-танце на чемпионате России по фигурному катанию.

Багин. Не волновались, прокат не очень. В целом готовы нормально, на тренировке, на разминке все катали хорошо. Готовы ли завтра давать бой? Да.



Будем ли смотреть другие виды? В номер поехать, кушать, отдыхать, готовиться к произвольному.



Тютюнина. За что бороться на чемпионате России? Это твоё имя, твой рейтинг. Не просто так же.



Багин. Строже оценивали, чем на Гран-при? Кого как. Может, построже судили, но и у нас были большие ошибочки. Обсудили ли с тренером? Пару слов, пока ещё особо не обсуждали.



Непредсказуемые оценки? Да нет.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск. Танцы на льду. Ритм-танец



1. Елизавета Худайбердиева/ Егор Базин — 83.70.

2. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд — 79.60.

3. Елизавета Пасечник/Максим Некрасов — 79.48.

4. Софья Тютюнина/Андрей Багин — 75,99.

5. Ирина Хавронина/Дарио Чиризано — 75,27.