Самарин — о прокате: опять не обошлось без мелких глупостей

Серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года в одиночном катании российский фигурист Александр Самарин высказался о прокате на чемпионате России в Красноярске.
«Опять не обошлось без мелких глупостей, приятного в этом не так много. Зал невероятный, несмотря на то что неполный, поддержка нереальная. Красноярск в этом плане вообще бомба, пушка. В целом короткая программа на серьёзном старте. Немного сдержанно, не так размашисто, как хотелось бы, но в целом я в борьбе.
Лучший прокат в сезоне? В предыдущих прокатах у меня стояло два четверных, а в этом убрали один. Но ошибка на 3-3, на такой глупости, мелочи… Опять где-то какой-то косячок.
Четверной лутц легче, чем тройной, прыгать? Если б можно было два, я б два делал», — передаёт слова Самарина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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