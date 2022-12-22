Тарасова: первая десятка откаталась превосходно. Гуменник никогда так не выступал

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова подвела итоги короткой программы у мужчин на чемпионате России. Лучший результат показал Пётр Гуменник, второе место у Евгения Семененко, а третьим стал Андрей Мозалёв.

«Первое место Петра Гуменника абсолютно заслуженное. Он никогда так не катался. Это было просто потрясающе! Первая десятка ребят откаталась просто превосходно. Каждый отметился отличным прокатом. Хотелось бы пожелать всем мальчикам удачи на завтрашней программе», — приводит слова Тарасовой.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск. Мужчины. Короткая программа.



1. Пётр Гуменник — 104,47 балла.

2. Евгений Семененко — 99,15.

3. Андрей Мозалёв — 98,70.

4. Матвей Ветлугин — 97,58.

5. Александр Самарин — 96,57.