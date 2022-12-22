Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат России. Парное катание. Короткая программа
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на ЧР с оценкой выше мирового рекорда

Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на ЧР с оценкой выше мирового рекорда
Комментарии

На чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске, завершились соревнования спортивных пар в короткой программе. Лидерство захватили действующие чемпионы страны Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые получили за свой прокат 85,37 балла, что почти на один балл превосходит мировой рекорд.

Победители национального первенства 2020 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский откатались не хуже, но получили на один балл меньше. Трёхкратные чемпионы России Евгения Тарасова и Владимир Морозов не избежали небольшой ошибки на выбросе и стали третьими (81,23).

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск
Спортивные пары. Короткая программа

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Санкт-Петербург) – 85,37.
2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург) — 84,32.
3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Москва) – 81,23.
4. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов (Санкт-Петербург) – 76,68.
5. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков (Пермский край) – 76,34.
6. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук (Москва) – 74,89.
7. Дарья Бояринцева/Роман Плешков (Москва) – 74,74.

Мировой рекорд, судейский скандал, фиаско фаворита! Как прошёл первый день ЧР Мировой рекорд, судейский скандал, фиаско фаворита! Как прошёл первый день ЧР
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022