Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на ЧР с оценкой выше мирового рекорда

На чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске, завершились соревнования спортивных пар в короткой программе. Лидерство захватили действующие чемпионы страны Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые получили за свой прокат 85,37 балла, что почти на один балл превосходит мировой рекорд.

Победители национального первенства 2020 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский откатались не хуже, но получили на один балл меньше. Трёхкратные чемпионы России Евгения Тарасова и Владимир Морозов не избежали небольшой ошибки на выбросе и стали третьими (81,23).



Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск

Спортивные пары. Короткая программа

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Санкт-Петербург) – 85,37.

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург) — 84,32.

3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Москва) – 81,23.

4. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов (Санкт-Петербург) – 76,68.

5. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков (Пермский край) – 76,34.

6. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук (Москва) – 74,89.

7. Дарья Бояринцева/Роман Плешков (Москва) – 74,74.