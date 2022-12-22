Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на ЧР с оценкой выше мирового рекорда

На чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске, завершились соревнования спортивных пар в короткой программе. Лидерство захватили действующие чемпионы страны Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые получили за свой прокат 85,37 балла, что почти на один балл превосходит мировой рекорд.
Победители национального первенства 2020 года Александра Бойкова и Дмитрий Козловский откатались не хуже, но получили на один балл меньше. Трёхкратные чемпионы России Евгения Тарасова и Владимир Морозов не избежали небольшой ошибки на выбросе и стали третьими (81,23).
Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск
Спортивные пары. Короткая программа
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Санкт-Петербург) – 85,37.
2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург) — 84,32.
3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Москва) – 81,23.
4. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов (Санкт-Петербург) – 76,68.
5. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков (Пермский край) – 76,34.
6. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук (Москва) – 74,89.
7. Дарья Бояринцева/Роман Плешков (Москва) – 74,74.
- 22 декабря 2022
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