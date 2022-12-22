«Галлямова никому не отдам». Мишина — об однополых парах в Канаде

Спортивные пары, занявшие первые три места по итогам короткой программы на чемпионате России в Красноярске, обсудили принятые в Канаде изменения в объединении фигуристов для парного катания и танцев на льду.

Если ранее пара состояла из женщины и мужчины, то теперь из «Фигуриста 1» и «Фигуриста 2», гендерная принадлежность при этом не указывается.

Анастасия Мишина: Наверное, слишком рано ещё обсуждать результаты таких решений. Могу сказать, что Сашу я никому не отдам в пару.



Дмитрий Козловский: Он сам уйдёт.



Мишина: Не пущу.



Александр Галлямов: Ни в коем случае. У меня есть преданность.

Лидерство после короткой программы захватили действующие чемпионы страны Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые получили за свой прокат 85,37 балла, что почти на один балл превосходит мировой рекорд. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали вторыми, Евгения Тарасова и Владимир Морозов – третьими.