«Абсолютный психологический срыв». Бестемьянова — о ритм-танце Худайбердиевой и Базина

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова подвела итоги ритм-танца на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

Лучший результат, несмотря на две грубые ошибки партнёрши, показали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Вторыми стали Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, третьими — Елизавета Пасечник и Максим Некрасов. Впечатлившие Бестемьянову Ирина Хавронина и Дарио Чиризано – пятые.

«Танцы — это грусть. Я не понимаю, как происходит судейство, просто не понимаю. Хавронина и Чиризано на пятом месте, хотя для меня они сегодня в крайнем случае вторыми были — пара с такой индивидуальностью, партнёрша — балерина, женственная, партнер с бешеным темпераментом. Да, были недочёты, но есть главное, что хочется видеть в танцах.

Очень хорошо выглядели сегодня Лиза Шанаева с Павлом Дроздом, пусть их программы и были не так технически насыщены, как у Хаврониной и Чиризано. Но они только встали в пару, и от этого было ощущение свободы, покоя и надёжности, которое судьям, видимо, нравится больше.

А что касается лидеров, Худайбердиевой и Базина, то я не понимаю, что это было — полдвижения прекрасно, полдвижения ужасно. Это абсолютный психологический срыв, причём у партнёрши. Уже второй такой старт, только на прошлом падал партнёр. Куда тренеры смотрят? Они должны были это прекратить сразу, надо было бить во все колокола, приглашать психолога — а если психолог есть, то менять его, потому что это удар по имени пары, это не дело.

Но в целом повторюсь — танцы заставили меня загрустить, поскольку у кого-то всё неплохо, а кто-то только выходит на должный уровень, но на чемпионате России нужно «звенеть», это главный старт сезона. Одиночники подошли к пику сезона мощными, поджарыми, даже лишние волоски состригли, чтобы прыжкам не мешали — а в танцах такое ощущение, что сил у спортсменов не осталось», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.