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Худайбердиева и Базин выиграли ритм-танец на чемпионате России с падением и помаркой — судей критиковали с трибун

Лидеры наших танцев — первые с двумя ошибками! С трибун кричали про нечестное судейство
Валерия Кукалева
Худайбердиева и Базин выиграли ритм-танец на ЧР
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Арбитры делают только хуже Худайбердиевой и Базину.

«Оправданий их катанию нет. Но всё-таки хочу немного поддержать ребят. Представляете, как им плохо? Мало того что они свой потрясающий произвольный ещё ни разу не откатали чисто, а где чисто было — там на короткой ошибались. Они ни один старт чисто не откатали — лидеры сборной на данный момент. При этом им сыплют эти «грибы» так, что они вот так должны ходить (прикрывается рукой). Потому что это стыдно! Но они-то не имеют к этому отношения никакого и не могут с этим ничего сделать. Поэтому ребятам желаю собраться, включить голову».

С этой цитаты олимпийской чемпионки Екатерины Бобровой хочется начать, посмотрев ритм-танец Елизаветы Худайбедиевой и Егора Базина на чемпионате России. Боброва в подкасте «Ход коньком» неделю назад надеялась, что лидеры танцевальной сборной наконец возьмут себя в руки после ряда ошибок и откатают чисто, но нет — на арене в Красноярске фигуристы снова допустили две грубейшие помарки.

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

С ошибки Лиза начала выступление, упав при повороте, а потом споткнулась во время выполнения шагов. На табло при этом всё равно горели четвёртые уровни, да и на оценках «грязь» не отразилась: Худайбердиева и Базин получили 83,70 балла, из них 49,72 — за технику.

Конечно, уже не так близко к мировому рекорду, но за 80 с двумя заметными помарками, и это в танцах? Это ведь не неочевидный недокрут в одиночном или парном катании, который заметят только судьи и фанаты-гики. Заминки Лизы увидели все — и это очень повлияло на впечатление от проката.

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«Нечестно!» — крикнул кто-то с трибун, логично жалуясь на судейство.

И возмущение болельщика можно понять: Худайбердиева и Базин «косячат» на четвёртом старте подряд. До этого они ошиблись на двух этапах Гран-при России и всероссийских соревнованиях «Жигули» в Тольятти. И все три раза победили, несмотря ни на что — а в Тольятти ещё был судейский скандал с умножением компонентов на другой коэффициент.

В «кисс энд край» и микст-зоне Лиза была обескуражена.

«Не первый раз ошибки? Без комментариев. Ещё вопросы? Платье красивое? Спасибо. Чувствуем, что победа близка? Без комментариев», — заявила она. А Егор объяснил, что чисто кататься мешают излишние волнение и желание.

Это можно по-человечески понять, но зачем же судьи оценивают прокаты российских фигуристов так, будто в образах Худайбердиевой и Базина катаются Пападакис и Сизерон, а остальные участники чемпионата России — неумелые дети-перворазрядники?

Судьи на ровном месте, своими же руками создают хейтеров для фигуристов, которых хотят сделать лидерами сборной. Зачем? Почему? Непонятно. Видимо, настолько суровы и беспощадны российские танцы.

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