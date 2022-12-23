Чемпионат России по фигурному катанию: результаты соревнований 22 декабря

В первый день чемпионата России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске, спортивные пары и мужчины выступили с короткими программами, а танцевальные дуэты показали ритм-танец.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск

Танцы на льду. Ритм-танец



1. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (Московская обл.-Самарская обл.) — 83,70.

2. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд (Москва) — 79,60.

3. Елизавета Пасечник/Максим Некрасов (Московская область)— 79,48.

4. Софья Тютюнина/Андрей Багин (Москва) — 75,99.

5. Ирина Хавронина/Дарио Чиризано (Московская область)— 75,27.



Мужчины. Короткая программа



Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) — 104,47.

Евгений Семененко (Санкт-Петербург) — 99,15.

Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург) — 98,70.

Матвей Ветлугин (Санкт-Петербург) — 97,58.

Александр Самарин (Москва) — 96,57.

Артём Ковалёв (Москва) — 96,49.



Спортивные пары. Короткая программа



1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Санкт-Петербург) – 85,37.

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург) — 84,32.

3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Москва) – 81,23.

4. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов (Санкт-Петербург) – 76,68.

5. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков (Пермский край) – 76,34.

6. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук (Москва) – 74,89.