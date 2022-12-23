Чемпионат России по фигурному катанию: результаты соревнований 22 декабря

В первый день чемпионата России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске, спортивные пары и мужчины выступили с короткими программами, а танцевальные дуэты показали ритм-танец.
Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск
Танцы на льду. Ритм-танец
1. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (Московская обл.-Самарская обл.) — 83,70.
2. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд (Москва) — 79,60.
3. Елизавета Пасечник/Максим Некрасов (Московская область)— 79,48.
4. Софья Тютюнина/Андрей Багин (Москва) — 75,99.
5. Ирина Хавронина/Дарио Чиризано (Московская область)— 75,27.
Мужчины. Короткая программа
Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) — 104,47.
Евгений Семененко (Санкт-Петербург) — 99,15.
Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург) — 98,70.
Матвей Ветлугин (Санкт-Петербург) — 97,58.
Александр Самарин (Москва) — 96,57.
Артём Ковалёв (Москва) — 96,49.
Спортивные пары. Короткая программа
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Санкт-Петербург) – 85,37.
2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург) — 84,32.
3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Москва) – 81,23.
4. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов (Санкт-Петербург) – 76,68.
5. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков (Пермский край) – 76,34.
6. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук (Москва) – 74,89.
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