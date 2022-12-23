Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат России. Мужчины, произвольная программа
Начало прямой трансляции
12:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Чемпионат России по фигурному катанию 2022 / 2023: результаты соревнований 22 декабря

Чемпионат России по фигурному катанию: результаты соревнований 22 декабря
Комментарии

В первый день чемпионата России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске, спортивные пары и мужчины выступили с короткими программами, а танцевальные дуэты показали ритм-танец.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск
Танцы на льду. Ритм-танец

1. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (Московская обл.-Самарская обл.) — 83,70.
2. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд (Москва) — 79,60.
3. Елизавета Пасечник/Максим Некрасов (Московская область)— 79,48.
4. Софья Тютюнина/Андрей Багин (Москва) — 75,99.
5. Ирина Хавронина/Дарио Чиризано (Московская область)— 75,27.

Мужчины. Короткая программа

Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) — 104,47.
Евгений Семененко (Санкт-Петербург) — 99,15.
Андрей Мозалёв (Санкт-Петербург) — 98,70.
Матвей Ветлугин (Санкт-Петербург) — 97,58.
Александр Самарин (Москва) — 96,57.
Артём Ковалёв (Москва) — 96,49.

Спортивные пары. Короткая программа

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Санкт-Петербург) – 85,37.
2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург) — 84,32.
3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Москва) – 81,23.
4. Ясмина Кадырова/Валерий Колесов (Санкт-Петербург) – 76,68.
5. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков (Пермский край) – 76,34.
6. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук (Москва) – 74,89.

Мировой рекорд, судейский скандал, фиаско фаворита! Как прошёл первый день ЧР Мировой рекорд, судейский скандал, фиаско фаворита! Как прошёл первый день ЧР
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022