Гуменник: увидел свои баллы и подумал, что я первый. Чтобы совпали баллы — это нереально

Российский фигурист Пётр Гуменник прокомментировал выступление с произвольной программой на чемпионате России по фигурному катанию. По итогам двух программ Пётр занял второе место.
«Знал, что надо катать чисто, и когда на сальхове четверном немного дёрнулся, пошатнулся – понял, что сейчас будет прыжок не пойми какой, не могу вообразить как приземлюсь. В этот момент я понял, что весь свой запас баллов потерял и больше у меня не может быть ни одной ошибки. Увидел, что набрал 190,8, и подумал, что я первый. Чтобы совпали баллы – это вообще неожиданно, нереально. Вероника Анатольевна сказала, чтобы я всё забыл и катал произвольную, как будто всё началось. Но вчера её эмоции были сюрпризом», — сказал Гуменник.
Выиграл чемпионат Евгений Семененко. В сумме за короткую и произвольную программы Семененко показал результат 295,07. Второе место занял Пётр Гуменник, показавший такой же результат, однако его технику в произвольной программе судьи оценили ниже. Третьим стал Александр Самарин (282,40).
- 23 декабря 2022
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