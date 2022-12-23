Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Чемпионат России. Женщины, короткая программа
Начало прямой трансляции
15:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

В ФФККР объяснили, почему Семененко выиграл золото ЧР при равных баллах с Гуменником

В ФФККР объяснили, почему Семененко выиграл золото ЧР при равных баллах с Гуменником
Комментарии

Генеральный директор и исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган объяснил, почему Евгений Семененко выиграл золото чемпионата России при равных баллах с Петром Гуменником.

«Нужно знать правила фигурного катания. В случае одинаковой суммы баллов выигрывает тот, кто выигрывает произвольную программу. Произвольную программу выиграл Семененко, поэтому он получил первое место, а Гуменник – второе. Хотя это достаточно уникальный случай, но не везде прописанный в правилах соревнований», – сказал Коган в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск. Мужчины

  1. Евгений Семененко — 295,07.
  2. Пётр Гуменник — 295,07.
  3. Александр Самарин — 282,40.
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022