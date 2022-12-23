В ФФККР объяснили, почему Семененко выиграл золото ЧР при равных баллах с Гуменником
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Генеральный директор и исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган объяснил, почему Евгений Семененко выиграл золото чемпионата России при равных баллах с Петром Гуменником.
«Нужно знать правила фигурного катания. В случае одинаковой суммы баллов выигрывает тот, кто выигрывает произвольную программу. Произвольную программу выиграл Семененко, поэтому он получил первое место, а Гуменник – второе. Хотя это достаточно уникальный случай, но не везде прописанный в правилах соревнований», – сказал Коган в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск. Мужчины
- Евгений Семененко — 295,07.
- Пётр Гуменник — 295,07.
- Александр Самарин — 282,40.
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