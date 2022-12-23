Ксения Синицына прокомментировала итоги короткой программы

18-летняя российская фигуристка Ксения Синицына прокомментировала прокат короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске.

Синицына справилась со всеми элементами, получила от судей 74,89 балла и заняла шестое место по итогам завершившейся сегодня короткой программы в женском одиночном катании. Лучший результат показала Софья Акатьева (85,59).

«Очень довольна выступлением, я очень рада. Старалась короткую прокатать на максимум. Мы долго над ней работали, старались исправить ошибки, которые были в предыдущих прокатах, и сделать все на максимум. Мы очень много работали над дыхалкой, накатывали программы, макеты. Я сейчас в хорошей форме и готова.



Цель на турнир? Конечно, в приоритете чистые прокаты. Пока что не задумывалась над остальным, я просто катаюсь, а судьи решают, какие оценки ставить и какого места я достойна.



Ради чего катаюсь? Конечно же, ради удовольствия, ради себя, ради зрителей. Я не знаю, какая точная цель, сейчас цели особо нет. Просто есть желание кататься, показывать своё катание зрителю.



Есть ли перспектива тройного акселя? Конечно же, всегда хочется работать на усложнение, но для этого надо очень много работать как на льду, так и на полу. Всё нужно прокачивать. Над тройным акселем я сейчас не работаю, я больше над четверным тулупом.



Позволяет ли здоровье вставлять ультра-си? Конечно. Всё хорошо. Травмы, конечно, не уходят, бывает, воспаляются. Но на то мы и спортсмены, чтобы преодолевать себя и трудности.



Платье? Это прошлогоднее платье, но переделанное. Мы его заново составляли, потому что я немного выросла, оно мне стало мало. Мы решили его сделать более женственным, более открытым», — передаёт слова Синицыной корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.