«Лёд скользкий, бывает». Софья Муравьёва — о падении на дорожке шагов

Софья Муравьёва прокомментировала прокат короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске.

Ученица Евгения Плющенко справилась с прыжковым контентом, но неожиданно потеряла равновесие и упала при исполнении дорожки шагов. Муравьёва — третья после короткой программы.



«Прокат рабочий, в общем, я не расстроена и не особо рада. Рабочий прокат, работаем дальше. Завтра постараюсь чисто прокатать.



Было небольшое падение на дорожке, лёд скользкий, бывает. Надо больше концентрироваться на всей программе, видимо, хотела немножко больше показать себя, но ничего.



Прыжковый турнир? Это был интересный турнир, я очень благодарна нашей федерации, что устроили что-то такое интересное, это не сравнится с соревнованиями. Мы до конца не знали, что да как, в этом и заключался весь интерес», — передаёт слова Муравьёвой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.