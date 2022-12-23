Победный прокат произвольной программы Евгения Семененко на чемпионате России. Видео

Блестящий прокат произвольной программы под композицию K-pop-группы ТХТ Good boy gone bad («Хороший парень становится плохим») принёс Евгению Семененко титул чемпиона России в мужском одиночном катании.

После короткой программы Евгений уступал лидирующему Петру Гуменнику 5,32 балла. При чистом прокате обоих фигуристов отрыв был неотыгрываемым, но не ошибался в произвольной программе только Семененко. Три четверных прыжка, два тройных акселя, более 100 баллов за технику и 195,92 за прокат произвольной, финал которой утонул в овациях зала. Гуменник получил на 5,32 балла меньше, а при равной сумме (по 295,07) чемпионом России стал выигравший произвольную программу Семененко.

Трансляция чемпионата России по фигурному катанию доступна в Okko.