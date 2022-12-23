Победный прокат произвольной программы Евгения Семененко на чемпионате России. Видео
Поделиться
Блестящий прокат произвольной программы под композицию K-pop-группы ТХТ Good boy gone bad («Хороший парень становится плохим») принёс Евгению Семененко титул чемпиона России в мужском одиночном катании.
После короткой программы Евгений уступал лидирующему Петру Гуменнику 5,32 балла. При чистом прокате обоих фигуристов отрыв был неотыгрываемым, но не ошибался в произвольной программе только Семененко. Три четверных прыжка, два тройных акселя, более 100 баллов за технику и 195,92 за прокат произвольной, финал которой утонул в овациях зала. Гуменник получил на 5,32 балла меньше, а при равной сумме (по 295,07) чемпионом России стал выигравший произвольную программу Семененко.
Трансляция чемпионата России по фигурному катанию доступна в Okko.
Комментарии
- 23 декабря 2022
-
20:40
-
20:24
-
20:20
-
20:03
-
20:01
-
19:49
-
19:45
-
19:40
-
19:07
-
18:45
-
18:44
-
18:40
-
18:34
-
18:24
-
18:08
-
18:04
-
17:54
-
17:39
-
17:08
-
16:54
-
16:52
-
16:45
-
16:36
-
16:31
-
16:29
-
16:26
-
16:12
-
16:06
-
15:51
-
15:45
-
15:41
-
15:33
-
15:33
-
15:20
-
15:18
Партнерский контент