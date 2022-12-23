Произвольный танец Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина на чемпионате России. Видео

Танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева и Егор Базин выиграли чемпионат России в Красноярске в соревнованиях танцевальных пар, несмотря на падение при исполнении произвольного танца.

Худайбердиева и Базин, лидировавшие после ритм-танца (83,70), показали лучший результат в произвольном танце (119,76) и набрали в сумме 203,46 балла. Второе место заняли Елизавета Шанаева и Павел Дрозд (197,59), третьими стали Елизавета Пасечник и Максим Некрасов (195,52).

Трансляция чемпионата России по фигурному катанию доступна в Okko.

Напомним, 1 марта на фоне происходящих на Украине событий совет Международного союза конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне конгресс ISU утвердил это решение, которое действует до особого уведомления.