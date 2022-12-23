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Алексей Мишин поблагодарил Евгения Семененко за мужество

Алексей Мишин поблагодарил Евгения Семененко за мужество
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин оценил выступление на чемпионате России – 2023 своего ученика Евгения Семененко.

По итогам чемпионата России Семененко и Пётр Гуменник набрали по 295,07 балла, но Евгений обошёл Петра, так как выиграл произвольную программу.

«Я очень рад и благодарю Женю за мужество, потому что после двух жесточайших травм, которые его преследовали в этом году, он смог одержать победу. Он молодец», — приводит слова Мишина ТАСС.

Семененко в межсезонье получил две тяжёлые травмы во время выступлений в шоу Евгения Плющенко и прокатах на сборе в Куршевеле. Фигурист не успел восстановиться к контрольным прокатам, но всё же показал свои программы без четверных прыжков. Евгений выступал на последних этапах Гран-при России, дважды поднявшись на пьедестал.

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