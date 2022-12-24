«Плохой опыт — тоже опыт». Владимир Морозов — об ошибках в ПП на чемпионате России

Серебряный призёр Олимпиады-2022 Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, прокомментировал неудачный прокат произвольной программы на чемпионате России – 2023.

Тарасова исполнила двойной сальхов вместо тройного, также фигуристы сорвали каскад тройной тулуп – одинарный аксель – двойной аксель – секвенция, исполнив лишь двойной тулуп.

«Хотелось, конечно, и лучшего. На этом чемпионате попробовали новый каскад. Но на старте не получился уже. Тренируем его всё равно. Пока элемент сырой, стоит ещё накатать. Да, немного усложнились и это привело к каким-то сбоям в программе. Но докатали со всеми элементами хорошо, поэтому остались в тройке. Тяжело ли докатывать программу, несмотря на не лучшее начало? Непросто, конечно, а что делать. Поборолись.

Плохой опыт — тоже опыт. В любом случае старты нужны, надо выступать. Каждые выступления не связаны между собой. Не факт, что на одном соревновании ты выступил хорошо, а на следующем — так же. Выступаешь всегда с той подготовкой, которую имеешь на текущий момент. Нет какой-то закономерности. Есть куда стремиться.

Допускаю, что каскад этот и дальше будем пробовать? Ультра-си уже делали на прыжковом. Довольно хорошо, но оценка оставляет желать лучшего. Так что смысла особо не вижу, раз баллы меньше иногда», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.