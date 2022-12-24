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Наталья Бестемьянова — о победе Акатьевой на ЧР: девочка — умничка. Использовала свой шанс

Наталья Бестемьянова — о победе Акатьевой на ЧР: девочка — умничка. Использовала свой шанс
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала победу Софьи Акатьевой на чемпионате России по фигурному катанию.

«Девочка — умничка. Использовала свой шанс. Это к разговору о том, что к труду, чтобы ещё немножко боженька сверху кинул. Очень интересный чемпионат России», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Акатьева упала с тройного акселя, но чисто исполнила два четверных тулупа.

Второе место по итогам соревнований досталось Камиле Валиевой, третьей стала Елизавета Туктамышева, проводившая уже 15-й чемпионат России в карьере.

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Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск
Женщины

1. Софья Акатьева (Москва) – 249,74.
2. Камила Валиева (Москва) – 247,32.
3. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург) – 241,72.
4. Софья Муравьёва (Москва) – 235,96.
5. Аделия Петросян (Москва) – 235,72.
6. Анастасия Зинина (Москва) – 217,39.
7. Вероника Яметова (Свердловская область) – 215,94.
8. Ксения Синицына (Москва) – 211,52.
9. Алина Горбачёва (Тверская область) – 209,22.
10. Ксения Гущина (Санкт-Петербург) – 203,14.
11. Софья Самоделкина (Москва) – 199,72.

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