Наталья Бестемьянова — о победе Акатьевой на ЧР: девочка — умничка. Использовала свой шанс

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала победу Софьи Акатьевой на чемпионате России по фигурному катанию.



«Девочка — умничка. Использовала свой шанс. Это к разговору о том, что к труду, чтобы ещё немножко боженька сверху кинул. Очень интересный чемпионат России», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Напомним, Акатьева упала с тройного акселя, но чисто исполнила два четверных тулупа.



Второе место по итогам соревнований досталось Камиле Валиевой, третьей стала Елизавета Туктамышева, проводившая уже 15-й чемпионат России в карьере.

Фигурное катание. Чемпионат России. Красноярск

Женщины



1. Софья Акатьева (Москва) – 249,74.

2. Камила Валиева (Москва) – 247,32.

3. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург) – 241,72.

4. Софья Муравьёва (Москва) – 235,96.

5. Аделия Петросян (Москва) – 235,72.

6. Анастасия Зинина (Москва) – 217,39.

7. Вероника Яметова (Свердловская область) – 215,94.

8. Ксения Синицына (Москва) – 211,52.

9. Алина Горбачёва (Тверская область) – 209,22.

10. Ксения Гущина (Санкт-Петербург) – 203,14.

11. Софья Самоделкина (Москва) – 199,72.