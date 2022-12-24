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Туктамышева подвела итоги года

Туктамышева подвела итоги года
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева подвела итоги уходящего 2022-го года и поделилась своими ожиданиями от наступающего 2023-го.

«Каким был для меня 2022 год? Он был, наверное, неожиданным и… Не знаю. Давайте на этом закончим. Чего жду от 2023? Так хорошо всё было, а тут вы меня в ступор ставите (смеётся). Пожелать хочу всем… Не хочется просто банальности говорить — о счастье и здоровье. Хочу пожелать всем… Камила правильно сказала во время интервью с Максом (Траньковым) — чтобы больше нервных клеток было, и они не испарялись у тебя из организма. Когда говорим о годах, настроение как-то сразу падает (смеётся)… Давайте все же пожелаю счастья, здоровья, улыбок побольше, всего самого наилучшего», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, по итогам завершившегося сегодня проката женской произвольной программы, Туктамышева заовевала бронзовую медаль чемпионата России по фигурному катанию.

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