Туктамышева прокомментировала снятие фигуристов с соревнований на Чемпионате России

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева объяснила своё отношение к внезапному снятию фигуристов с соревнований на Чемпионате России.



«Бывали ли случаи, что снималась с чемпионата России, как случилось здесь с другими спортсменами? Я не снималась ни разу на чемпионате России. Только пропускала. Однако в моей карьере долгое время возникали ситуации, когда я не выходила на произвольную программу по медицинским показаниям.

Нормально ли отношусь к тому, что спортсмен заявился и потом не выступил? Да, конечно, если не позволяет здоровье, то конечно, лучше поберечь себя, чем насильственно заставлять свой организм делать сложные элементы. Это может только усугубить ситуацию. Поэтому всегда, в первую очередь, самое главное — это я сама.», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.



Напомним, по ходу Чемпионата России-2023 по фигурному катанию с соревнований снялась Александра Трусова (болезнь), фигуристы Михаил Коляда (синусит) и Марк Кондратюк (травма), а также пары Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол (болезнь) и Ирина Хавронина / Дарио Чиризано (болезнь).

По итогам завершившегося сегодня проката женской произвольной программы, Туктамышева заовевала бронзовую медаль чемпионата РоссииРоссии-2023 по фигурному катанию.