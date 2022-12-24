Туктамышева прокомментировала снятие фигуристов с соревнований на Чемпионате России

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева объяснила своё отношение к внезапному снятию фигуристов с соревнований на Чемпионате России.
«Бывали ли случаи, что снималась с чемпионата России, как случилось здесь с другими спортсменами? Я не снималась ни разу на чемпионате России. Только пропускала. Однако в моей карьере долгое время возникали ситуации, когда я не выходила на произвольную программу по медицинским показаниям.
Нормально ли отношусь к тому, что спортсмен заявился и потом не выступил? Да, конечно, если не позволяет здоровье, то конечно, лучше поберечь себя, чем насильственно заставлять свой организм делать сложные элементы. Это может только усугубить ситуацию. Поэтому всегда, в первую очередь, самое главное — это я сама.», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Напомним, по ходу Чемпионата России-2023 по фигурному катанию с соревнований снялась Александра Трусова (болезнь), фигуристы Михаил Коляда (синусит) и Марк Кондратюк (травма), а также пары Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол (болезнь) и Ирина Хавронина / Дарио Чиризано (болезнь).
По итогам завершившегося сегодня проката женской произвольной программы, Туктамышева заовевала бронзовую медаль чемпионата РоссииРоссии-2023 по фигурному катанию.
- 24 декабря 2022
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