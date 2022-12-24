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Елена Радионова поздравила Софью Акатьеву с победой на чемпионате России

Елена Радионова поздравила Софью Акатьеву с победой на чемпионате России
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Бронзовый призёр чемпионата мира – 2015 российская фигуристка Елена Радионова поздравила Софью Акатьеву с победой на чемпионате России.

15-летняя дебютантка Акатьева из-за падения при приземлении с тройного акселя уступила одногруппнице Камиле Валиевой в произвольной программе, но по сумме двух выступлений завоевала золото. Обе фигуристки исполнили по два четверных тулупа.

«Конечно, хочется поздравить Соню Акатьеву с победой на чемпионате России. Мне кажется, действительно, для многих была фаворитом Камила Валиева, но у Сони был шанс после короткой программы, и она им воспользовалась. С этим хочется её поздравить! Молодец, так держать!» – сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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