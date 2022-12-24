Бестемьянова: эксперты не верили, что Туктамышева будет в тройке на ЧР? Это дилетанты

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова раскритиковала экспертов, которые не верили, что 26-летняя Елизавета Туктамышева сумеет завоевать медаль на 15-м в её карьере чемпионате России.
«Многие эксперты не верили, что Туктамышева будет в тройке? Предполагаю, что это были не эксперты, а дилетанты», — сказал Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Для Туктамышевой это шестая медаль чемпионата России в карьере. В 2013 году Елизавета выиграла золото, дважды была серебряным призёром, а сегодня в Красноярске в третий раз завоевала бронзу.
Отметим, что перед стартом короткой программы с соревнований снялась Александра Трусова, а основная конкурентка Туктамышевой – Софья Муравьёва – ошиблась как в короткой, так и в произвольной программе.
- 24 декабря 2022
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