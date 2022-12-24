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Прокат Мишиной и Галлямова на ЧР с ошибкой на вес золота. Видео

Прокат Мишиной и Галлямова на ЧР с ошибкой на вес золота. Видео
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Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, начинали чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске в ранге действующих обладателей титула, но не смогли выиграть национальное первенство второй раз подряд.

Преимущество Мишиной и Галлямова перед произвольной программой составляло всего один балл, что не давало Анастасии и Александру права на ошибку. Но партнёрша допустила сразу несколько помарок в каскаде, по сути, сорвав его. После проката Мишина едва сдерживала слёзы, понимая, что сама отдала золото. Узнав оценки, Анастасия закрыла лицо руками. Мишина и Галлямов стали серебряными призёрами чемпионата России.

Трансляция чемпионата России по фигурному катанию доступна в Okko.

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