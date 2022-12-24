Мишина и Галлямов проиграли из-за «советского» стиля? Ну нет, он им очень идёт!

Анастасия Мишина и Александр Галлямов не сумели во второй раз подряд выиграть чемпионат России, который когда-то был для них совсем несчастливым стартом. Это их первое серебро и вторая медаль: других у Насти и Саши нет, до прошлого олимпийского сезона они были седьмыми, пятыми и дважды занимали четвёртые места.

Но, несмотря на успехи — Мишина и Галлямов не имеют только личного олимпийского титула — их критикуют, даже сейчас. Стиль пары называют устаревшим, «советским», возвращающим в прошлое, где за золото сражались пары из СССР, включая их наставницу Тамару Москвину. Неужели в Красноярске они проиграли Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому в том числе из-за этого?!

«Я новизны в программах не вижу. Мне такое фигурное катание неинтересно. Оно не цепляет меня абсолютно», — сокрушалась Нина Мозер, ещё один тренер пар, приведшая к двойному чемпионству в Сочи Татьяну Волосожар и Максима Транькова.

«Считаю, что люди должны эмоционально кататься. А тут всё немножко архаично — хотя оправданно», — высказалась в комментарии «Газете.ру» Людмила Великова — бывший тренер Мишиной и Галлямова.

Наконец, все помнят стендап Этери Тутберидзе в эфире «Вечернего Урганта» — как раз тогда она взяла в свою группу Евгению Тарасову и Владимира Морозова.

«Мне не всегда нравятся программы. Мне кажется, время немного ушло вперёд, а какие-то пары остались на месте», — Этери не назвала имён, но было очевидно, в чью сторону направлен этот упрёк — в российском парном катании тогда единолично правила Тамара Николаевна Москвина.

Трибьютом советскому фигурному катанию называли и прошлогоднюю произвольную Мишиной и Галлямова — под «Метель» и «Время, вперёд» Георгия Свиридова.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов в программе «Время, вперёд» Фото: РИА Новости

«Это можно назвать гимном молодёжи, — отбивалась Москвина. — Потому что музыка «Время, вперёд!» и о полёте Юрия Гагарина в космос, и о достижениях молодых учёных, людей самых разных профессий…»

В этом сезоне «советской» программой у Мишиной и Галлямова можно назвать короткую — поставленную под второй вальс Дмитрия Шостаковича. Он действительно погружает в советские вайбы — если вообще эти два слова можно употреблять рядом в одном предложении. И — стоп — а разве это плохо?

Трансляция чемпионата России по фигурному катанию доступна в Okko.

Фигурное катание, как и весь профессиональный спорт, за которым следят зрители — это прежде всего интертеймент, элемент развлечения. Фигурное катание к тому же не только спорт, но и искусство, и одна из его задач — погрузить зрителя в образ, созданный программой.

И да, в некоторых программах — не всех, только некоторых! — Мишина и Галлямов как бы предлагают болельщикам с хорошими воображением и художественным вкусом очутиться в эпохе СССР. Наталья Забияко и Александр Энберт пять лет назад катали Александра Невского и тевтонского рыцаря — это же не значит, что наше парное катание летит прямиком в Средневековье? А образы гладиаторов в мужском одиночном — это что, падение в историю древнего мира?

Наталья Забияко и Александр Энберт Фото: РИА Новости

Критика понятна, если бы Мишина и Галлямов выполняли «советский» контент: двойные прыжки и одинарный аксель, выбросы старого образца, где не было пролёта, а партнёр практически не отпускал партнёршу. Но ведь нет — Анастасия с Александром являются одной из лучших пар мира по технической оснащённости и не снижают планку. Тогда почему программа, стилизованная под Советский Союз, считается шагом назад?

Недавно гостем подкаста «Чемпионата» «Ход коньком» стала заслуженный тренер России Инна Гончаренко — и, говоря тёплые слова об ушедшем в ноябре Александре Георгиевиче Горшкове, она вспомнила, как смотрела фигурное катание в детстве.

«У всех были чёрно-белые телевизоры. Начиналось фигурное катание — пустые улицы были, все бежали смотреть на Пахомову и Горшкова, на Роднину. Пустые улицы! И дедушки, и бабушки — все досконально знали, какие элементы кто делает. И оценки 6,0 все знали, как устанавливаются».

Мишина и Галлямов действительно погружают в эту эпоху даже тех, кто никогда не жил в Советском Союзе. «Советское» необязательно равно «плохое» — в данном контексте не идёт речи об отрицательной стороне жизни в СССР. Но кто-то провёл в Советском Союзе детство и точно имеет оттуда приятные воспоминания, а более молодым людям с развитым воображением будет нетрудно и очень интересно окунуться туда, где жили их родители, бабушки и дедушки.

И Мишина с Галлямовым помогают в этом. У них получается невероятно душевно. А чемпионат Россиии они проиграли из-за потери стартового каскада — Настя ошиблась на выезде с первого сальхова, и ойлерника не получилось даже с двойным прыжком.