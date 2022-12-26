Татьяна Тарасова отреагировала на обращение Украины по поводу Щербаковой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об обращении украинской федерации фигурного катания на коньках в ISU с целью исключить олимпийскую чемпионку россиянку Анну Щербакову из списка номинантов на премию Skating Awards в категории «Самый ценный фигурист».

«А их какое дело? Это же наш самый ценный фигурист года, номинирована представительница нашей страны. Пускай они занимаются своими делами, строят катки. С какой стати они будут советовать нам и всем остальным, что делать, что за глупость такая?» — цитирует Тарасову ТАСС.

Церемония вручения ISU Skating Awards состоится 5 февраля 2023 года. Щербакова является единственной представительницей России в данной номинации.

18-летняя Щербакова пропускает первую половину сезона-2022/2023, так как восстанавливается после травмы колена. Летом она перенесла операцию в Германии.