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Отец Трусовой требовал запретить Тарасовой и Ягудину комментировать выступления дочери

Отец Трусовой требовал запретить Тарасовой и Ягудину комментировать выступления дочери
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Отец серебряного призёра Олимпийских игр Александры Трусовой требовал у Первого канала не разрешать Алексею Ягудину и Татьяне Тарасовой комментировать выступления дочери. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. По данным источника, отца не устроила критика в адрес фигуристки.

«Так, знаменитый тренер говорила, что «у такой спортсменки хочется видеть скорость на всех вращениях», а Ягудин в одном из интервью сделал замечание чистоте катания Саши», – говорится в источнике.

Также отец Трусовой выдвинул условия, согласно которым фигуристка не будет участвовать в дополнительных мероприятиях, если Тарасова и Ягудин продолжат комментировать её выступления. Отмечается, что руководство телеканала не согласилось с требованиями, после чего на кофте спортсменки пропал логотип Первого.

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