Валиева исполнила мечту юной поклонницы

Олимпийская чемпионка в командном соревновании российская фигуристка Камила Валиева исполнила мечту своей юной поклонницы на чемпионате России в Красноярске.

За месяц до турнира Лиза Чеблокова из Сосновоборска, болеющая ДЦП и являющаяся фанаткой фигурного катания, на сайте акции «Ёлка желаний» написала, что мечтает увидеть Валиеву. В результате встреча девочки с любимой фигуристкой была организована. Лиза подарила Камиле именной брелок, который сама смастерила, а Валиева оставила девочке на память мягкую игрушку со своим автографом.

«Мы даже и не надеялись, что всё сбудется. Когда нам сообщили, что будет встреча с фигуристкой, радовались до слёз. Не верили, пока сегодня не увидели Камилочку. Это настоящее новогоднее чудо. Спасибо всем, кто организовал эту встречу», — приводит слова мамы девочки Татьяны Чеблоковой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.