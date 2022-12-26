Валиева исполнила мечту юной поклонницы

Олимпийская чемпионка в командном соревновании российская фигуристка Камила Валиева исполнила мечту своей юной поклонницы на чемпионате России в Красноярске.
За месяц до турнира Лиза Чеблокова из Сосновоборска, болеющая ДЦП и являющаяся фанаткой фигурного катания, на сайте акции «Ёлка желаний» написала, что мечтает увидеть Валиеву. В результате встреча девочки с любимой фигуристкой была организована. Лиза подарила Камиле именной брелок, который сама смастерила, а Валиева оставила девочке на память мягкую игрушку со своим автографом.
«Мы даже и не надеялись, что всё сбудется. Когда нам сообщили, что будет встреча с фигуристкой, радовались до слёз. Не верили, пока сегодня не увидели Камилочку. Это настоящее новогоднее чудо. Спасибо всем, кто организовал эту встречу», — приводит слова мамы девочки Татьяны Чеблоковой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.
- 26 декабря 2022
-
13:00
-
12:24
-
11:13
-
10:50
-
10:32
-
10:02
-
00:01
- 25 декабря 2022
-
23:31
-
20:41
-
19:59
-
19:35
-
16:34
-
15:15
-
14:45
-
14:15
-
14:09
-
13:45
-
13:15
-
12:51
-
12:50
-
12:26
-
12:19
-
11:29
-
10:52
-
10:08
-
09:11
-
00:42
-
00:21
- 24 декабря 2022
-
23:29
-
23:09
-
23:00
-
22:37
-
22:30
-
22:00
-
21:57