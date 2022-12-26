Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Валиева: невозможно закрыть глаза на всё, что было в моей жизни, и начать новую

Валиева: невозможно закрыть глаза на всё, что было в моей жизни, и начать новую
Комментарии

Российская фигуристка Камила Валиева высказалась о трансформации, которая помогает ей пережить неприятные моменты в спорте.

«Я всё ещё в процессе трансформации. Невозможно просто закрыть глаза на всё, что было в моей жизни, и начать новую. Любое событие, которое зацепило эмоционально, оставляет свой след, и болезненные реакции на травмирующие события необходимо прорабатывать.

Конечно, всё произошедшее не исчезнет, но станет далёким воспоминанием – тогда и можно будет поговорить о трансформации. Точно могу сказать, что я повзрослела, появилось больше осмысленности, заинтересованности в работе. А ещё я поняла, насколько сильно люблю фигурное катание. И усвоила, что меня окружает так много хороших людей, которые поддерживают меня.

Я верю в то, что, как и каждый человек на земле, заслуживаю быть успешной и счастливой. Помните слова Феи в фильме «Золушка»? «Ужасно вредно не ездить на балы, когда ты этого заслуживаешь!» – этой позиции я придерживаюсь и стараюсь в ней не сомневаться.

Бывают такие моменты в жизни, когда кажется, что мир отвернулся от тебя, и одна неприятность сменяется другой, назревает желание бросить всё, уехать подальше и никогда больше не возвращаться. Тогда главное – не переставать бороться, не сдаваться, верить в себя и в справедливость.

И в этом, и во все другие годы мой главный мотиватор и вдохновение – мама. Она так много для меня делает, что хочется всё время её радовать.

Больше всего в этом году мне помогал юмор. Именно он часто служит лучшей психологической защитой, и пережить сложные жизненные моменты становится проще», — цитирует Валиеву People talk.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022