Валиева: невозможно закрыть глаза на всё, что было в моей жизни, и начать новую

Российская фигуристка Камила Валиева высказалась о трансформации, которая помогает ей пережить неприятные моменты в спорте.
«Я всё ещё в процессе трансформации. Невозможно просто закрыть глаза на всё, что было в моей жизни, и начать новую. Любое событие, которое зацепило эмоционально, оставляет свой след, и болезненные реакции на травмирующие события необходимо прорабатывать.
Конечно, всё произошедшее не исчезнет, но станет далёким воспоминанием – тогда и можно будет поговорить о трансформации. Точно могу сказать, что я повзрослела, появилось больше осмысленности, заинтересованности в работе. А ещё я поняла, насколько сильно люблю фигурное катание. И усвоила, что меня окружает так много хороших людей, которые поддерживают меня.
Я верю в то, что, как и каждый человек на земле, заслуживаю быть успешной и счастливой. Помните слова Феи в фильме «Золушка»? «Ужасно вредно не ездить на балы, когда ты этого заслуживаешь!» – этой позиции я придерживаюсь и стараюсь в ней не сомневаться.
Бывают такие моменты в жизни, когда кажется, что мир отвернулся от тебя, и одна неприятность сменяется другой, назревает желание бросить всё, уехать подальше и никогда больше не возвращаться. Тогда главное – не переставать бороться, не сдаваться, верить в себя и в справедливость.
И в этом, и во все другие годы мой главный мотиватор и вдохновение – мама. Она так много для меня делает, что хочется всё время её радовать.
Больше всего в этом году мне помогал юмор. Именно он часто служит лучшей психологической защитой, и пережить сложные жизненные моменты становится проще», — цитирует Валиеву People talk.
- 26 декабря 2022
-
17:30
-
17:25
-
17:05
-
16:40
-
16:15
-
16:12
-
15:56
-
14:33
-
13:50
-
13:19
-
13:00
-
12:24
-
11:13
-
10:50
-
10:32
-
10:02
-
00:01
- 25 декабря 2022
-
23:31
-
20:41
-
19:59
-
19:35
-
16:34
-
15:15
-
14:45
-
14:15
-
14:09
-
13:45
-
13:15
-
12:51
-
12:50
-
12:26
-
12:19
-
11:29
-
10:52
-
10:08