Валиева: невозможно закрыть глаза на всё, что было в моей жизни, и начать новую

Российская фигуристка Камила Валиева высказалась о трансформации, которая помогает ей пережить неприятные моменты в спорте.

«Я всё ещё в процессе трансформации. Невозможно просто закрыть глаза на всё, что было в моей жизни, и начать новую. Любое событие, которое зацепило эмоционально, оставляет свой след, и болезненные реакции на травмирующие события необходимо прорабатывать.



Конечно, всё произошедшее не исчезнет, но станет далёким воспоминанием – тогда и можно будет поговорить о трансформации. Точно могу сказать, что я повзрослела, появилось больше осмысленности, заинтересованности в работе. А ещё я поняла, насколько сильно люблю фигурное катание. И усвоила, что меня окружает так много хороших людей, которые поддерживают меня.



Я верю в то, что, как и каждый человек на земле, заслуживаю быть успешной и счастливой. Помните слова Феи в фильме «Золушка»? «Ужасно вредно не ездить на балы, когда ты этого заслуживаешь!» – этой позиции я придерживаюсь и стараюсь в ней не сомневаться.



Бывают такие моменты в жизни, когда кажется, что мир отвернулся от тебя, и одна неприятность сменяется другой, назревает желание бросить всё, уехать подальше и никогда больше не возвращаться. Тогда главное – не переставать бороться, не сдаваться, верить в себя и в справедливость.



И в этом, и во все другие годы мой главный мотиватор и вдохновение – мама. Она так много для меня делает, что хочется всё время её радовать.



Больше всего в этом году мне помогал юмор. Именно он часто служит лучшей психологической защитой, и пережить сложные жизненные моменты становится проще», — цитирует Валиеву People talk.