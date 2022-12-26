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Гуменник: обиды на Семененко нет. Кому я проиграл, не столь важно

Гуменник: обиды на Семененко нет. Кому я проиграл, не столь важно
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Серебряный призёр чемпионата России Пётр Гуменник высказался о взаимоотношениях с фигуристом Евгением Семененко.

«Нет, нет обиды. Мы с Женей идём, можно сказать, вровень. Когда-то я выигрывал, когда-то он. Чемпионат России каждый год проходит — это не Олимпийские игры. Так что, кому я проиграл, не столь важно. Мы с Женей просто удивились такому результату, на наших отношениях это никак не сказывается (улыбается). Всё окей», — сказал Гуменник в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Анастасией Матросовой и Яной Левхиной.

Напомним, Евгений Семененко и Пётр Гуменник набрали одинаковое количество баллов по итогам короткой и произвольной программ. Золото чемпионата России досталось Семененко, поскольку приоритет отдаётся произвольной программе.

Полное интервью с Петром Гуменником читайте в ближайшее время на «Чемпионате».

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