Призёры ЧР Пасечник и Некрасов высказались о понятии очереди в танцах на льду

Бронзовые призеры Чемпионата России по фигурному катанию Елизавета Пасечник и Максим Некрасов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной высказались о понятии очереди в танцах на льду.
Некрасов. Не знаю, очередь это — не очередь. Одни пары остаются, к ним присоединяются юниоры, новые пары — это нормально. Нет такого, чтоб кто-то за кем-то в очереди стоял. Во-первых, ты сам добиваешься своих целей. Нет такого, что после ухода какой-то пары ты такой: «О, всё, я в основе!» Нет, так не работает. Добиваешься, показываешь себя, а судьи, федерация решают, где ты будешь.
Пасечник. На что накатал, то и получил. Вот так, наверное.
Напомним, Пасечник и Некрасов завоевали бронзовые медали по итогам соревнований в танцах на льду на завершившемся чемпионате России в Красноярске. Победителями стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Второе место занял дуэт Елизавета Шанаева/Павел Дрозд.
Полное интервью с Елизаветой Пасечник и Максимом Некрасовым выйдет на «Чемпионате»
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