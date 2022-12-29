Фигурист Некрасов: разрыв в одну сотую — это тяжёлый момент

Партнёр Елизаветы Пасечник 22-летний фигурист Максим Некрасов прокомментировал ситуацию с одинаковым количеством баллов у Евгения Семененко и Петра Гуменника по итогам мужского одиночного катания на чемпионате России в Красноярске и рассказал об аналогичном опыте.

«У меня на финале Гран-при в Канаде был разрыв в одну сотую в общей сумме. В ритм-танце (в дуэте с Ариной Ушаковой. — Прим. «Чемпионата») чуть-чуть проиграли Шевченко и Ерёменко, а по произволке у них выиграли. Но по итогу получилось, что у нас разрыв в одну сотую. Тогда для меня был вообще шок. Но, кстати, я не помню, чтоб в танцах у кого-то были одинаковые оценки. Было очень обидно. Значит, где-то не дожали. Разрыв в одну сотую — это тяжёлый момент. Осознаёшь это, переосмысливаешь и думаешь, что надо было в элементах где-то повысить уровень либо брать второй оценкой», – рассказал Некрасов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

Напомним, на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске Евгений Семененко и Петр Гуменник набрали одинаковые баллы – 295,07. Семененко выиграл за счет преимущества в произвольной программе (195,92 балла против 190,60 у Гуменника).

Некрасов в паре с Елизаветой Пасечник завоевали бронзовые медали по итогам соревнований в танцах на льду.

Полное интервью с Елизаветой Пасечник и Максимом Некрасовым читайте на «Чемпионате»: