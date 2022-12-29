Призёры ЧР Пасечник и Некрасов: наша цель, как и у всех, — золото на Олимпиаде

Бронзовые призёры чемпионата России по фигурному катанию в танцах на льду Елизавета Пасечник и Максим Некрасов ответили на вопрос о главной цели, ради которой они катаются.
«Как и у всех — это золото на Олимпиаде. Развить свой стиль, чтоб он отличался от всех. Хочется удивлять людей. Я, кстати, сразу сказал Лизе, что надо удивлять. Делаешь старые элементы — ничем не удивишь. Новые — это эффектно», – заявил Некрасов в эксклюзивном интервью корреспондену «Чемпионата» Яне Левхиной.
Напомним, Пасечник и Некрасов завоевали бронзовые медали по итогам соревнований в танцах на льду на завершившемся чемпионате России в Красноярске. Победителями стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Второе место занял дуэт Елизавета Шанаева/Павел Дрозд.
Полное эксклюзивное интервью с Елизаветой Пасечник и Максимом Некрасовым читайте на «Чемпионате»:
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