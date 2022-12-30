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Фигуристы Самоделкина и Фёдоров поздравили болельщиков с Новым годом. Видео

Фигуристы Самоделкина и Фёдоров поздравили болельщиков с Новым годом. Видео
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Фигуристы группы Светланы Соколовской Софья Самоделкина и Григорий Фёдоров записали для болельщиков поздравление с наступающим 2023 годом и опубликовали его в своих соцсетях.

«Дорогие друзья! Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Желаем вам крепкого здоровья, безграничного счастья и всего самого наилучшего. Болейте за нас!» — говорят Софья и Григорий в ролике.

17-летний Фёдоров в 2022 году неожиданно для всех стал чемпионом России по прыжкам. Четверной лутц помог ему опередить в финале Глеба Лутфуллина и Петра Гуменника. При этом Григорий не участвовал во взрослом чемпионате страны, который завершился на днях в Красноярске, потому что проводит сезон-2022/2023 среди юниоров.

15-летняя Самоделкина уверенно выступила на этапах Гран-при России среди взрослых, заняв первое и второе места, однако на чемпионате страны стала только 11-й.

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