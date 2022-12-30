«Несмотря ни на какую политику». Железняков — о посте композитора из США с танцем Валиевой

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, отреагировал на публикацию американским композитором Дэнни Эльфманом видео показательного номера россиянки Камилы Валиевой в образе главной героини сериала «Уэнсдей».
Эльфман, написавший музыку к сериалу «Уэнсдей», показал в своих соцсетях видео с выступления Валиевой и разместил ссылку на полную запись проката.
«Это здорово! Помню, когда Юлия Липницкая катала девочку в красном пальто из «Списка Шиндлера». И тогда Стивен Спилберг написал ей письмо. Это настолько обескуражило, что такого уровня человек отметил для себя выступление нашей фигуристки! И здесь тоже. Голливудский композитор, несмотря ни на что, ни на какую политику и отношения между странами, делает такой дружеский жест. Люди всё равно остаются людьми. И все понимают, что нет вражды среди людей, есть вражда среди политиков. И когда люди из недружественной страны преподносят такие дружелюбные жесты — это всегда хорошо. Я позитивно к таким вещам отношусь. Здорово, что так происходит.
А выступление Камилы очень классное и креативное. Я люблю, когда катают показательные — не скукотищу, размазанную под лирическую музыку, как говорится, «сопли и слюни», а когда что-то интересное, креативное, необычное и с хорошей хореографией. Побольше бы таких номеров в показательных шоу, было бы здорово», — приводит слова Железнякова «Матч ТВ».
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