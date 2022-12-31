Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Елизавета Туктамышева — о волнении перед ЧР: чем дольше, тем спокойнее – это не работает

Елизавета Туктамышева — о волнении перед ЧР: чем дольше, тем спокойнее – это не работает
Комментарии

26-летняя российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что волновалась перед каждым из своих 15 чемпионатов России. На ЧР-2023 в Красноярске Туктамышева завоевала бронзу – шестую медаль национального первенства в карьере.

«Как это — 15-й чемпионат России? Каждый раз по-разному, и каждый раз почти одинаково. Потому что это один из самых важных стартов и один из самых нервных. Чем дольше, тем спокойнее – это не работает, поэтому каждый раз это по-своему волнующе.

Лучший по качеству исполнения чемпионат России, наверное, был этот, хотя я сделала двойной флип. Так что, наверное, когда я стала второй, но не когда первой – там как раз я сделала ошибки. Самый плохой — когда десятое место заняла.

Как буду отмечать юбилейный чемпионат? Оставим это за кадром (улыбается)», — сказала Туктамышева во влоге Алины Загитовой.

Выбираем лучшую фигуристку России 2022 года Выбираем лучшую фигуристку России 2022 года
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022