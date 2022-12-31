Елизавета Туктамышева — о волнении перед ЧР: чем дольше, тем спокойнее – это не работает

26-летняя российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что волновалась перед каждым из своих 15 чемпионатов России. На ЧР-2023 в Красноярске Туктамышева завоевала бронзу – шестую медаль национального первенства в карьере.
«Как это — 15-й чемпионат России? Каждый раз по-разному, и каждый раз почти одинаково. Потому что это один из самых важных стартов и один из самых нервных. Чем дольше, тем спокойнее – это не работает, поэтому каждый раз это по-своему волнующе.
Лучший по качеству исполнения чемпионат России, наверное, был этот, хотя я сделала двойной флип. Так что, наверное, когда я стала второй, но не когда первой – там как раз я сделала ошибки. Самый плохой — когда десятое место заняла.
Как буду отмечать юбилейный чемпионат? Оставим это за кадром (улыбается)», — сказала Туктамышева во влоге Алины Загитовой.
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