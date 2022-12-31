Софья Акатьева рассказала, насколько сложно кататься последней в разминке сильнейших
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Новая чемпионка России в женском одиночном катании, 15-летняя Софья Акатьева рассказала, как ожидала своего выхода на произвольную программу на чемпионате России после шестиминутной разминки.
Как лидер после короткой программы, Акатьева выходила на лёд последней в сильнейшей разминке.
«Я в прошлом сезоне довольно много раз катала последняя, поэтому для меня это было не впервые — но на такого рода соревнованиях я ещё не была. Конечно, волнение довольно сильное. Я не смотрела никакие прокаты, сняла коньки и прыгала, чтобы тело было в тонусе. Когда двигаешься, прыгаешь, то не так сильно волнуешься, как если бы сидела и думала. Но потом, конечно, волнение всё равно было. Старалась с ним справиться», — сказала Акатьева во влоге Алины Загитовой.
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