Софья Акатьева рассказала, насколько сложно кататься последней в разминке сильнейших

Новая чемпионка России в женском одиночном катании, 15-летняя Софья Акатьева рассказала, как ожидала своего выхода на произвольную программу на чемпионате России после шестиминутной разминки.

Как лидер после короткой программы, Акатьева выходила на лёд последней в сильнейшей разминке.

«Я в прошлом сезоне довольно много раз катала последняя, поэтому для меня это было не впервые — но на такого рода соревнованиях я ещё не была. Конечно, волнение довольно сильное. Я не смотрела никакие прокаты, сняла коньки и прыгала, чтобы тело было в тонусе. Когда двигаешься, прыгаешь, то не так сильно волнуешься, как если бы сидела и думала. Но потом, конечно, волнение всё равно было. Старалась с ним справиться», — сказала Акатьева во влоге Алины Загитовой.