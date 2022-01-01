Стала известна дата трансляции финала шоу «Ледниковый период»

Финальный выпуск шоу «Ледниковый период. Снова вместе» будет показан зрителям 14 января. Трансляция на Первом канале начнётся в 18:20. Об этом сообщается в социальных сетях шоу.

Спортивно-развлекательное телевизионное шоу «Ледниковый период» выходит с 2007 года. В текущем сезоне ведущими шоу являются олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000, 2002) Алексей Ягудин и олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира 2019 года Алина Загитова, к ним присоединилась олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира 2021 года Анна Щербакова. В «Ледниковом периоде» в 2022 году принимают участие несколько действующих спортсменов — Виктория Синицина, Никита Кацалапов и Иван Букин.

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