Чемпионка России Акатьева опубликовала новый пост

Российская фигуристка Софья Акатьева, взявшая золото на чемпионате России, опубликовала новую запись в социальных сетях. Спортсменка пожелала своей аудитории чуда в новом году.

«Я очень хочу пожелать всем нам здоровья, добра, много удачи и немножко чуда! И пусть сбудутся самые заветные желания. Будьте счастливы! По-разному, по-своему, но обязательно будьте!», — написала Акатьева в социальных сетях.

Акатьева выиграла чемпионат России в возрасте 15 лет. Этот розыгрыш соревнований стал уже 17-м подряд, на котором победу одерживает несовершеннолетняя фигуристка. Последней совершеннолетней фигуристкой, одержавшей победу на чемпионате России, была Елена Соколова, завоевавшая в 25-летнем возрасте золотые медали ЧР-2006.