Мишина: понравилась произвольная программа Трусовой на ОИ-2022, одна из её лучших

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина назвала лучшие программы фигуристов в 2022 году и выделила программу Александры Трусовой на Олимпийских играх в Пекине.

«В произвольной программе Валиевой идея понятна, что хотят всё снова пережить и показать. Не могу сказать, что по всему исполнению программы это прослеживается, больше это видится как в начале, так и в концовке программы, всё-таки в середине нужно прыгать. Идея сильная и понятная, но не скажу, что всё воплотилось в исполнении программы.



Много было ярких постановок в этом году, у Кондратюка была хорошая программа во время Олимпиады. Мне очень понравилась произвольная программа у Саши Трусовой на Олимпиаде, это одна из её лучших программ по тому, как она каталась. Она не всегда себя так проявляет, было очень много прыжков, тогда она себя очень ярко показала во внешнем, в костюме и в катании. Конечно, она прокатала очень сильно эту произвольную, немного не хватило, возможно, из-за короткой программы или где-то чисто не хватило, потому что не думаю, что было предвзято, всё было объективно, когда вынесли оценки», — сказала Мишина Metaratings.