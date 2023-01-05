Чемпион Италии: русские перестали приезжать и популярность фигурного катания упала до нуля

Российский и итальянский фигурист Иван Ригини, выступавший в одиночном катании, высказался о ситуации в современном фигурном катании, которая вынудила его стать тренером.
Ригини — двукратный чемпион России среди юниоров, четырёхкратный чемпион Италии, а ныне тренер в академии Флорана Амодио во Франции.
«Хочется поднять фигурное катание чуть-чуть, потому что фигуристов с каждым годом становится всё меньше и меньше. Наш спорт мегасложный и нифига не развитый. Сначала русские спортсмены всех обыгрывали, и поэтому все хотели закончить, а теперь без русских спортсменов никто не хочет кататься. Давайте посмотрим на последний чемпионат мира на категорию спортивных пар. 14 пар-участников — когда вообще такое было? Всегда приезжало 30, ещё отбирались через квалификацию. А сейчас даже не стоит вопроса о том, отберёшься ли ты в произволку.
Фигурное катание теряет популярность. ISU не финансируется настолько, насколько могло бы, поэтому люди не знают, как сделать классные соревнования. А сейчас русские перестали приезжать и популярность вообще упала до нуля, начал пропадать ажиотаж. А чтобы он появился, нужно вносить работу, которая проявится с годами. Европейское фигурное катание нужно поднимать — мне стало это интересно, потому что в целом в фигурном катании всё очень не очень», — сказал Ригини в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Полное интервью с Иваном Ригини читайте на «Чемпионате» завтра, 6 января, в 8:00.
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