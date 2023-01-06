Стала известна цель визита итальянского фигуриста Грассля в ледовый дворец «Хрустальный»
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Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков рассказал о цели визита серебряного призёра чемпионата Европы – 2022 в мужском одиночном катании итальянского фигуриста Даниэля Грассля в ледовый дворец спорта «Хрустальный», который находится в Москве.
«Думаю, ни для кого это уже не секрет, так как в интернете гуляет куча фотографий. Да, Даниэль приехал поработать, вчера даже на джаз приходил. Кстати, он подготовленный в танцевальном плане парень, что большая редкость для Европы», — приводит слова Железнякова «РИА Новости Спорт».
Напомним, год назад Грассль признавался, что хотел бы поработать с российским тренером Этери Тутберидзе, однако его желанию сначала помешали коронавирусные ограничения, а затем призыв в армию.
Новость по темеИтальянский фигурист Даниэль Грассль приехал в «Хрустальный»
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