Стала известна цель визита итальянского фигуриста Грассля в ледовый дворец «Хрустальный»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков рассказал о цели визита серебряного призёра чемпионата Европы – 2022 в мужском одиночном катании итальянского фигуриста Даниэля Грассля в ледовый дворец спорта «Хрустальный», который находится в Москве.



«Думаю, ни для кого это уже не секрет, так как в интернете гуляет куча фотографий. Да, Даниэль приехал поработать, вчера даже на джаз приходил. Кстати, он подготовленный в танцевальном плане парень, что большая редкость для Европы», — приводит слова Железнякова «РИА Новости Спорт».

Напомним, год назад Грассль признавался, что хотел бы поработать с российским тренером Этери Тутберидзе, однако его желанию сначала помешали коронавирусные ограничения, а затем призыв в армию.