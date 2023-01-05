Итальянский фигурист Даниэль Грассль приехал в «Хрустальный»

13-летний воспитанник группы Этери Тутберидзе Арсений Федотов опубликовал фото с серебряным призёром чемпионата Европы – 2022 в мужском одиночном катании итальянским фигуристом Даниэлем Грасслем. Согласно подписи снимок сделан сегодня, 5 января, в ледовом дворце спорта «Хрустальный».
«05.01.2023. ЛД «Хрустальный». With Daniel Grassil», — написал Федотов в своих соцсетях.
Фото: Личный архив Арсения Федотова
Год назад Грассль признавался, что хотел бы поработать с российским тренером Этери Тутберидзе, однако его желанию сначала помешали коронавирусные ограничения, а затем призыв в армию.
Напомним, чемпионат Европы – 2023 по фигурному катанию, от участия в котором отстранены российские фигуристы, пройдёт в Эспо (Финляндия) с 25 по 29 января. Грассль — в списке участников.
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