Серебряные призёры Олимпийских игр – 2022 в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов высказались о призовых на чемпионате России — 2023.

Как бронзовые призёры Тарасова и Морозов получили один миллион рублей. За серебро полагалось 1,5 млн, за золото – 2,5 млн рублей.

«Раньше чемпионат России проводился вообще без призовых. В этом году сделали призовой фонд. Ну, что сказать — приятно», — приводит слова Тарасовой «КП-Спорт».

«Космические ли суммы? Смотря с чем сравнивать, какие планки, ориентиры. Каких-то несметных богатств у нас нет. В общем доступе есть конкретные цифры, сколько и за что положено, какие премиальные за какие турниры платят фигуристам. Для большого спорта, тем более если ты находишься на мировом уровне, это не такие большие суммы. В других видах спорта часто гораздо бóльшие призовые и контракты», — сказал Морозов.