Трусова: какой самый странный автограф в жизни предлагали дать? В паспорте

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном фигурном катании, россиянка Александра Трусова провела в социальных сетях рубрику «вопрос-ответ». Спортсменка рассказала о любимых сладостях, хобби и наиболее странном автографе.

Подписчик: Твои любимые сладости?

Трусова: Я очень люблю конфеты «Счастье».

Подписчик: Кто делает все эти шикарные макияжи на старты?

Трусова: На все соревнования я крашусь сама.

Подписчик: Что ты чувствуешь, когда водишь машину?

Трусова: Очень люблю водить! Не могу описать, что чувствую. Это просто очень круто!

Подписчик: Как фигуристы понимают, сколько оборотов в прыжке сделали? Это же всё происходит очень быстро, вы как-то считаете?

Трусова: Конечно, не считаем. Во время прыжка мы ощущаем, когда нужно раскрываться и выезжать.



Подписчик: На каком самом странном предмете тебе предлагали оставить автограф?

Трусова: В паспорте.