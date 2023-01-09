Трусова: какой самый странный автограф в жизни предлагали дать? В паспорте

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном фигурном катании, россиянка Александра Трусова провела в социальных сетях рубрику «вопрос-ответ». Спортсменка рассказала о любимых сладостях, хобби и наиболее странном автографе.
Подписчик: Твои любимые сладости?
Трусова: Я очень люблю конфеты «Счастье».
Подписчик: Кто делает все эти шикарные макияжи на старты?
Трусова: На все соревнования я крашусь сама.
Подписчик: Что ты чувствуешь, когда водишь машину?
Трусова: Очень люблю водить! Не могу описать, что чувствую. Это просто очень круто!
Подписчик: Как фигуристы понимают, сколько оборотов в прыжке сделали? Это же всё происходит очень быстро, вы как-то считаете?
Трусова: Конечно, не считаем. Во время прыжка мы ощущаем, когда нужно раскрываться и выезжать.
Подписчик: На каком самом странном предмете тебе предлагали оставить автограф?
Трусова: В паспорте.
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