Татьяна Тарасова пожелала скорейшего выздоровления Роману Костомарову

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова пожелала скорейшего выздоровления попавшему в больницу олимпийскому чемпиону 2006 года в танцах на льду Роману Костомарову.

Ранее сообщалось, что Костомаров был госпитализирован с пневмонией. Позднее фигуриста перевели в «Коммунарку», где в реанимации ему делают процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО. В новогодние праздники Костомаров выступал в ледовом шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз».

«Сегодня пришла новость, что наш Рома Костомаров в больнице. Желаем ему скорейшего выздоровления!» — написала Тарасова в соцсетях.

В дуэте с Татьяной Навкой Роман Костомаров — олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, трёхкратный победитель финалов Гран-при, чемпион мира 1996 года среди юниоров и трёхкратный чемпион России. Он является заслуженным мастером спорта России. В разное время партнёршами Костомарова также были Екатерина Давыдова и Анна Семенович.