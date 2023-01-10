Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Татьяна Тарасова пожелала скорейшего выздоровления Роману Костомарову

Татьяна Тарасова пожелала скорейшего выздоровления Роману Костомарову
Комментарии

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова пожелала скорейшего выздоровления попавшему в больницу олимпийскому чемпиону 2006 года в танцах на льду Роману Костомарову.

Ранее сообщалось, что Костомаров был госпитализирован с пневмонией. Позднее фигуриста перевели в «Коммунарку», где в реанимации ему делают процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО. В новогодние праздники Костомаров выступал в ледовом шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз».

«Сегодня пришла новость, что наш Рома Костомаров в больнице. Желаем ему скорейшего выздоровления!» — написала Тарасова в соцсетях.

В дуэте с Татьяной Навкой Роман Костомаров — олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, трёхкратный победитель финалов Гран-при, чемпион мира 1996 года среди юниоров и трёхкратный чемпион России. Он является заслуженным мастером спорта России. В разное время партнёршами Костомарова также были Екатерина Давыдова и Анна Семенович.

Новость по теме
Олимпийский чемпион Роман Костомаров попал в реанимацию
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023