Олимпийский чемпион Роман Костомаров попал в реанимацию

Олимпийский чемпион 2006 года в спортивных танцах, фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию. Об этом сообщил серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф, тренер и продюсер Илья Авербух.

«Роман в реанимации, увезли сегодня ночью. Предварительный диагноз — пневмония», — приводит слова Авербуха ТАСС.

В начале года Роман Костомаров принимал участие в ледовом шоу Авербуха «Волшебник страны Оз»

В дуэте с Татьяной Навкой Роман Костомаров — олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы, трёхкратный победитель финалов Гран-при, чемпион мира 1996 года среди юниоров и трёхкратный чемпион России. Он является заслуженным мастером спорта России. В разное время партнёршами Костомарова также были Екатерина Давыдова и Анна Семенович.