Гончаренко — о госпитализации Костомарова: отменять шоу — не выход

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала новость о госпитализации олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, заявив, что не стоит отменять ледовые шоу на открытом воздухе.



«Конечно, я не доктор, не могу предположить, что могло повлиять. Безусловно, если человек не привык выступать на открытом воздухе, это очень сложно. Когда на улице мороз, волей-неволей заглатываешь холодный воздух. Такое заболевание, как коронавирус, лучше цепляется к ослабленному организму, снизился уровень иммунитета — подвергаешься опасности.



Нужно ли отменять шоу при низких температурах? Люди должны быть готовы, что зимой в России могут быть морозы, морозы немаленькие. Думаю, отменять шоу — не выход, от всего не обезопасишься», — приводит слова Гончаренко ТАСС.

С конца декабря Костомаров выступал в ледовом шоу на открытом воздухе в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Накануне стало известно, что фигурист, выступавший в танцевальном дуэте с Татьяной Навкой, попал в реанимацию с пневмонией. Позднее его перевели в центр в Коммунарке. Несмотря на то что Костомаров находится на ЭКМО и подключён к аппарату ИВЛ, его состояние остаётся стабильно тяжёлым.