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Татьяна Тарасова отреагировала на решение РУСАДА оправдать Камилу Валиеву

Татьяна Тарасова отреагировала на решение РУСАДА оправдать Камилу Валиеву
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о решении дисциплинарного комитета РУСАДА оправдать Камилу Валиеву. Об этом стало известно из сообщения на сайте Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«РУСАДА должно сообщать всё вовремя. Сколько месяцев прошло. Чуть ли не год уже. Думаю, что всё разрешится положительно и справедливость восторжествует», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Положительный результат дал допинг-тест Валиевой, сданный 25 декабря 2021 года. Об этом стало известно 8 февраля 2022 года, после того как Валиева помогла сборной России выиграть командный турнир. Медали до сих пор не вручены. В ноябре, не дождавшись решения РУСАДА, ВАДА передало дело Валиевой в CAS.

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